La première dame di Francia, Brigitte Macron, ha accolto la regina Camilla in visita con il consorte Carlo III a Parigi, con un bacio molto poco protocollare, che in base alle regole di comportamento con i reali non è ammesso. Il “bacio” di Brigitte, che ha fatto il giro dei social in Francia, è stato il primo contatto fra la moglie di Macron e Camilla a Parigi.