Brigida, corteo vietato 

Si sono tenuti ieri i funerali del 29enne Luigi Cammisa e della 24enne Maria Brigida Pesacane, uccisi giovedì dal suocero Raffaele Caiazzo, convinto che avessero una relazione. Oltre cento persone hanno preso parte alle esequie di Cammisa, celebrate dal vescovo di Aversa Angelo Spinillo al santuario di Sant'Antimo prete. I funerali di Maria Brigida Pesacane si sono tenuti a Melito di Napoli, dove la commissione straordinaria che amministra il Comune non ha permesso per il corteo funebre per motivi di viabilità e ordine pubblico.