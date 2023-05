Brigata Sassari, un premio dal Lions 

Oggi alle 20 al THotel nel corso di una solenne cerimonia sarà conferito il “Riconoscimento per il servizio umanitario globale” alla Brigata Sassari per le missioni di pace in numerosi teatri di guerra. L’iniziativa è del Lions International, distretto 108L, e del Lions Club Cagliari Host.

Nel corso della cerimonia saranno ricordate le attività di peacekeeping in Bosnia, Iraq, Afghanistan e Libano, oltre alle attività svolte in occasione di calamità naturali come l’alluvione di Olbia del novembre del 2013.

Il riconoscimento sarà consegnato dal presidente Girolamo Campisi nelle mani del Generale Giuseppe Bossa, comandante della Brigata Sassari. Sarà presente alla cerimonia il colonnello Attilio Argese, comandante del 151° Reggimento Fanteria Sassari di stanza in città.

Il conferimento sarà preceduto dall’intervento di Andrea Onano, socio del Lions, che ricorderà la nascita e la particolare identità della Brigata, formata quasi interamente da sardi, che illustrerà le motivazioni del riconoscimento.

Gabriele Asunis interverrà sui rapporti tra i club Lions della Sardegna e la Brigata, nati nel 2014 e caratterizzati da continuità, reciproco impegno e cordialità. L’obbiettivo che i Lions ancora oggi si prefiggono è quello di celebrare, diffondere e mantenere viva nella collettività isolana l’immagine ed il ruolo della Brigata, che per i sardi ha sempre rappresentato motivo di orgoglio .