Brigata Sassari, cambio al vertice 

Sassari. Il generale di Brigata Andrea Fraticelli, 49 anni, originario di Macerata, proveniente dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Roma, è il nuovo comandante della Brigata Sassari. Nella Caserma Gonzaga si è tenuta ieri la cerimonia di avvicendamento con il generale di Divisione Stefano Messina, alla guida dei “Dimonios” per due anni, un biennio contraddistinto dalla missione in Libano alle operazioni in sinergia con le forze dell’ordine fino agli interventi in condizione di emergenza. Nel commiato, Messina rivolge un pensiero alle famiglie dei caduti presenti e alle bandiere di guerra dei reggimenti della Brigata che definisce «simboli eterni di valore, sacrificio e memoria» e ringrazia le istituzioni locali e regionali per il costante sostegno. «La Sardegna è la nostra casa», dice, «il popolo sardo ama la Brigata Sassari perché la considera parte integrante della propria storia e della propria identità. Comandare la Brigata è stato il privilegio più alto della mia carriera». (em. fl.)

