Brigata, la memoria dei caduti 

Militari vivi ma nella memoria. La cerimonia di sabato in piazza d’Italia ha messo in rilievo le gesta della Brigata Sassari, uscita indenne dalla missione in Libano dove però si è rischiata l’escalation del conflitto. In altre occasioni i mandati di pace dei contingenti italiani si sono conclusi in modo tragico e a ricordarlo è la tribuna allestita, due giorni fa, per i parenti dei militari defunti. Scomparse recenti che risuonano ancora nel ricordo come quella di Alessandro Pibiri, ucciso in Iraq nel giugno del 2006 da un ordigno telecomandato fatto esplodere contro una pattuglia della Brigata Sassari. È presente Marco, suo padre, così come il genitore di Silvio Olla, maresciallo di Sant’Antioco che perse la vita a 32 anni assieme ad altri 18 italiani nella strage di Nassirya del 2003. I familiari dei soldati defunti formano un quadro silente, e tra loro la sorella di Gianmarco Manca morto, insieme ad altri tre militari, nel 2010 in Afghanistan dopo l’esplosione di un ordigno. «È un dovere morale invitare i parenti», affermano gli alti gradi dell’esercito. «Vogliamo esserci», rispondono loro, sottolineando come, aldilà di ogni retorica, il sacrificio dei propri cari è la conferma del motto della Brigata Sassari: Sa vida pro sa Patria. (e.fl.)

