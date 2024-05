“Briganti”: il Sud tradito dai Savoia «Ma noi non siamo neoborbonici» 

Terza serie più vista in Italia su Netflix, la più discussa tanto da chiamare in campo critici (Marco Giusti), scrittori di fama (Pino Aprile), storici e frotte di spettatori. Perché? Perché “Briganti” mette in scena un momento delicato della nostra storia, un Paese appena unificato e un Sud che ha combattuto per Garibaldi e si sente tradito e per nulla rappresentato dai Savoia. Per fare luce sullo spirito della fiction ieri a Radiolina (“Unione Cult”) Francesca Figus e Francesco Abate hanno radunato tre degli sceneggiatori di “Briganti”: lo scrittore Giacomo Mazzariol (veneto, classe 1997), Marco Raspanti (romano del 1989) e l’ogliastrina Federica Picciau, 29 anni di Tortolì, del Collettivo Grams.

Nessun revisionismo

Su tutto una dichiarazione che mette a tacere un filone della polemica che accompagna la serie: «“Briganti” non è una narrazione revisionista, non ci riconosciamo nella visione dei neoborbonici per cui prima dell’unità il Sud prosperava, anzi», spiega Mazzariol. «Il nostro interesse era raccontare la storia degli ultimi che vengono sempre spazzati via dagli interessi di chi detiene il potere e vivono fame, povertà e ingiustizie. Ultimi e vessati sia durante il Regno delle Due Sicilie che nell’Italia post unitaria». Ed ecco le bande di briganti che nella fiction «vedono ex garibaldini delusi che speravano di poter trovare riscatto nel sogno dei Mille. Invece si sentono traditi e ora devono decidere se unirsi e dare una risposta o perdersi tra rivalità interne», aggiunge Marco Raspanti. Ogni gruppo è spinto da motivazioni diverse nel non accettare la presenza delle truppe piemontesi. «C’è chi è animato da ideali puri, chi da interessi economici, chi dal senso del territorio e della famiglia».

Fiction

Per mettere in scena le otto puntate «abbiamo lavorato molto a contatto con consulenti storici ed esperti del brigantaggio di fine Ottocento, delle sue radici e delle sue ragioni che da un punto di vista seriale non era stata ancora raccontata», aggiunge Federica Picciau, diploma a Lanusei, triennale al Dams Roma 3 e specializzazione in Arte cinematografica. «I fatti sono costruiti in modo che metaforicamente e favolisticamente potessimo immergerci in quella dimensione storica che ha attraversato il Sud d’Italia». Favolisticamente è una parola chiave «perché “Briganti” non è un documentario ma un’opera di finzione», dove le licenze sono state numerose e prese con coscienza.

Brigantesse

Molte le donne leader di quelli anni: Michelina Di Cesare - che catturata e uccisa fu esposta nuda nella piazza del paese -, Maria Oliverio detta Ciccilla, Filomena Pennacchio «che realmente hanno avuto ruoli di capo banda» e che «sono protagoniste della nostra sceneggiatura».

Seconda stagione

Per concludere: «Se la serie chiude alcune linee narrative non è però conclusiva», dice Raspanti. Quindi? «Quindi, attendendo i risultati, ci prepariamo a una seconda stagione», spiegano i tre sceneggiatori. (red. spet.)

RIPRODUZIONE RISERVATA