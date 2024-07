“Brigante” Sanna  porta alla vittoria la contrada dell’Onda 

Siena. Come il 4 luglio del 1979, quando il Palio di Siena fu posticipato di due giorni a causa del maltempo, anche ieri a trionfare in Piazza del Campo è stato un fantino sardo su un cavallo nato nell’Isola. A portare a casa il “cencio” dipinto dall’artista Giovanni Gasparro (con una menzione che ricorda gli ottant’anni della liberazione di Siena avvenuta il 3 luglio del 1944) è stata la contrada dell’Onda a cui Carlo Sanna “Brigante”, originario di Sindia, ha regalato la vittoria in sella a Tabacco, cavallo anglo-arabo-sardo, nato nell’allevamento di Angelo Sanna, a Pozzomaggiore, alla sua settima presenza in piazza, senza mai un trionfo fino a ieri.

Peraltro, nel precedente Palio, quello di agosto del 2023, Tabacco corse per la Torre (ieri non presente in piazza), contrada rivale dell’Onda, mentre a trionfare fu sempre Carlo Sanna su Zio Frac, che arrivò al traguardo “scosso” (senza fantino in groppa). “Brigante” mette insieme così due Palii consecutivi, portando a tre le vittorie totali, due delle quali sempre con l’Onda con cui vinse per la prima volta il 16 agosto del 2017 in sella a Porto Alabe.

Il precedente

Il 4 luglio del 1979, così come ieri, fu sempre un’accoppiata fantino e cavallo sardi a vincere in Piazza del Campo, con “Tremoto”, al secolo Francesco Congiu di Serri, che portò a casa l’unica vittoria della sua carriera a Siena in sella al mezzosangue sardo Quebel, regalando una grande gioia ai contradaioli della Civetta.

La corsa

Sulla carriera di ieri sera, dopo una “Mossa” estenuante dovuta all’ordine scaturito dalla sorte ai canapi, con Civetta e Lecorno da un lato e Nicchio e Valdimontone dall’altro, le uniche rivalità in piazza, affiancate alla partenza, pesa però il momento del via libera dato dal mossiere. Il cavallo della Lupa, con in sella il fantino di Norbello Andrea Coghe “Tempesta”, a cui è toccata la rincorsa (è l’ultimo che entra nei canapi e decreta il momento della partenza), non aveva ancora superato il secondo verricello quando il mossiere Bartolo Ambrosione ha fatto partire la carriera. Una decisione che, di sicuro, non mancherà di suscitare strascichi polemici, nonostante la festa dei contradaioli dell’Onda e delle contrade amiche, che hanno subito sollevato il Palio, in segno di trionfo, per poi andare a rendere omaggio alla Madonna di Provenzano nell’omonima chiesa.

Le polemiche

Tabacco, il cavallo assegnato all’Onda, si è dimostrato di sicuro quello più esperto (in un lotto con sei esordienti) e più potente sui tre giri, nonostante l’ottimo spunto in avvio di Veranu, anglo-arabo-sardo nato a Fonni nell’allevamento di Gianluca Gregu, e montato dal plurivittorioso (dieci trionfi) Giovanni Atzeni “Tittia” di Nurri, che però dopo il primo Casato è stato superato dall’Onda senza riuscire a recuperare e rimanendo sempre di poco dietro al vincitore. La caduta dei fantini di Civetta, Valdimontone, Nicchio, Pantera e Giraffa (quest’ultima con l’esordiente Gabriele Puligheddu di Oliena), non ha cambiato le posizioni durante la corsa e i cavalli scossi sono arrivati dietro i due contendenti “Brigante” e “Tittia”. Se anche avesse vinto quest’ultimo, con i colori dell’Oca, il dispiacere per la Torre ci sarebbe stato comunque, visto che la contrada ha due rivali, proprio quella vincitrice e quella che è arrivata seconda (posizione che per i senesi non vale nulla, perché in Piazza del Campo conta soltanto la vittoria).

Dopo due giorni di attesa, dunque, a causa dei rinvii per la pioggia, la tensione era palpabile in piazza e tra i canapi non è stato facile trovare l’allineamento giusto. Si sono registrate infatti due “Mosse” false e quattro uscite dai canapi prima di quella buona, che però farà discutere, come è stato detto anche durante la diretta televisiva su La7. A parte questo, con il trionfo di “Brigante” allunga lo strapotere dei sardi in Piazza del Campo: l’ultimo fantino non nato nell’Isola ad alzare le braccia in segno di vittoria fu Andrea Mari (scomparso nel 2021) il 2 luglio del 2018, esattamente sei anni fa.

