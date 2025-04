Bricocina, annullato il sequestro dei beni: l’indagine va avanti 

Prima il sequestro per oltre mezzo milione di euro, poi la conferma del Tribunale del Riesame, infine la Cassazione che ha accolto il ricorso della difesa e un secondo riesame che ha annullato l’ordinanza cautelare restituendo i beni di Chen Refreng, uno dei due fratelli finiti nell’inchiesta sulla presunta bancarotta della ditta individuale “Bricocina di Chen Qiaoxin”.

L’annullamento deciso dal collegio presieduto dal giudice Simone Nespoli non riguarda l’ipotesi di bancarotta, ma di autoricicilaggio, reati ipotizzati dalla Guardia di Finanza e dal sostituto procuratore Giangiacomo Pilia. Nell’inchiesta sono finiti il titolare Qiaoxin Chen e il fratello Refreng che invece è uno degli amministratori della “Bricocina srl”, ritenuto dagli inquirenti amministratore di fatto anche dell’altra attività. E proprio su questo punto (oltre che sul fatto che non ci sia stata distrazione di merci tra una società e l’altra) si è concentrata la contestazione del difensore del secondo indagato, l’avvocato Antonello Obinu, che dopo la conferma del sequestro da parte del Tribunale della Libertà ha ricorso alla Suprema Corte. Ora il Riesame ha annullato il sequestro, ma l’indagine per presunta bancarotta e riciclaggio resta in piedi.

RIPRODUZIONE RISERVATA