Bricks in Town, il villaggio dei mattoncini Lego 

La Basilica di Saccargia in formato mignon incuriosisce i turisti di ottobre a passeggio tra le vie dello shopping. Ma ci sono anche la Torre aragonese di Sulis, realizzata con i mattoncini Lego, come pure la Torre dell’Elefante e il Tempio di Antas. Fino a domenica basterà fare un giro tra le vetrine del centro storico di Alghero per ammirare il coloratissimo villaggio dei mattoncini con “Alghero Bricks in Town 2025”. Per tre giorni le vie della città vecchia diventeranno un percorso speciale, con i negozi del Centro commerciale naturale Al Centro Storico che ospitano costruzioni Lego particolarmente complesse. Monumenti e paesaggi della Sardegna, opere curate da Maurizio Lampis del Museo KaralisBrick. Accanto alle esposizioni, non mancheranno laboratori, cacce al tesoro, contest e giochi per grandi e piccoli, compreso il Contest creativo dedicato ad Alghero. L’iniziativa sostenuta da Fondazione Alghero, Comune, Regione e Camera di Commercio, punta a valorizzare il centro anche in autunno, offrendo a cittadini e visitatori un’occasione di svago e scoperta e rientra nel calendario degli eventi dell’Alghero Family Fest. Il Centro commerciale naturale Al Centro Storico ha in mente una serie di iniziative per rivitalizzare il quartiere e la mostra dei mattoncini Lego è solo un assaggio.

