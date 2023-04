Briatore senza villa a Cala di Volpe 

Niente villa con vista sul mare di Cala di Volpe per Flavio Briatore, lo ha stabilito il Tar che mercoledì ha pronunciato una sentenza sul caso Sardegna Due. I giudici amministrativi hanno respinto un ricorso della società Sardegna Due srl, controllata dall’ideatore del Billionaire, dando ragione al Comune di Arzachena. Il provvedimento impugnato dai legali di Briatore (gli avvocati Pietro Corda e Giulio Steri) è l’atto, si legge nella sentenza, «con il quale il responsabile del Suape di Arzachena ha negato alla Sardegna Due Srl l’autorizzazione alla realizzazione di una villa con piscina nella Lottizzazione convenzionata “GOLF-1». Il Comune di Arzachena, rappresentato dall’avvocato Stefano Forgiarini, aveva bloccato il progetto della maxi villa nel cuore della Costa Smeralda dopo una serie di pareri sfavorevoli e contrari (del responsabile del servizio Edilizia privata, del dirigente dell'Ufficio Tutela del Paesaggio comunale e della conferenza di servizi del 3 dicembre 2021). Una raffica di no che hanno portato al blocco del progetto da diversi milioni di euro.

Le srl di Briatore

Flavio Briatore ha costituito diverse società immobiliari per interventi edilizi nel golfo del Pevero, su una lottizzazione regolarmente approvata (“Golf 1” -convenzionata nel 1975 e in gran parte già attuata) ottenendo permessi per la realizzazione di immobili di alto pregio. Sulla carta è tutto a posto, infatti altre ville di lusso sono state costruite. Ma quando si è arrivati al quella della Srl Sardegna Due, l’iter concessorio si è fermato. La ragione è semplice, il Comune di Arzachena, come molti altri in Sardegna, non ha il Puc e i permessi vengono rilasciati (sino a quando non entrerà il Piano urbanistico) sulla base del Programma di fabbricazione in vigore. Il problema, sollevato dal Comune motivando il no alla villa, è che senza Puc non si può determinare la volumetria disponibile nelle zone F. L’amministrazione arzachenese, attraverso le argomentazioni dell’avvocato Stefano Forgiarini, è stata irremovibile. La realizzazione della villa, peraltro, è stata bocciata dall’Ufficio comunale per il Paesaggio: «Considerato che il Comune di Arzachena ad oggi non ha determinato il dimensionamento delle volumetrie delle zone F e che non è possibile accertare se la volumetria di progetto rientri o meno tra quella ammessa». Il Tar ha accolto questa impostazione.

«Non è colpa nostra»

L’argomentazione che non è stata accolta è la seguente. Gli avvocati della Sardegna Due srl hanno segnalato ai giudici che la mancata adozione del Puc e soprattutto «la mancata effettuazione del calcolo delle volumetrie ancora disponibili nelle zone F del territorio di Arzachena» non possano comportare «conseguenze negative per i proprietari incolpevoli». Un ragionamento fondato, tra l’altro, per una società che ha già ottenuto tutti i permessi nella lottizazione. Ma il Tar ha stabilito che in ogni caso, senza il Puc, la villa di Briatore, per ora, non s’ha da fare.