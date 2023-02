Brexit, accordo Londra-Bruxelles sull’Irlanda del Nord 

LONDRA. Si consuma sotto la leadership del quarto primo ministro Tory del dopo Brexit la svolta negoziale del lungo divorzio di Londra dall'Ue: stavolta sullo spinoso dossier dell'Irlanda del Nord, la più piccola e turbolenta nazione del Regno Unito, a rischio di nuove fibrillazioni.

L'intesa, a sette anni dal referendum che sancì la Brexit, porta le firme di Rishi Sunak e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, riuniti in un vertice cerimoniale a Windsor. In sostanza si è trattato di ufficializzare una revisione del protocollo nordirlandese firmato a suo tempo dal governo di Boris Johnson con Bruxelles ma poi rimesso in causa da Londra, e oggetto da mesi di controversie che incidono sullo stallo politico interno che tuttora paralizza le istituzioni locali di Belfast.

Non una modifica formale del documento, che avrebbe costretto l'Ue a contraddirsi, ma una reinterpretazione per alleggerire gli impegni, come da richieste d'Oltremanica: a partire dallo stop ai controlli imposti dal Protocollo originario per le merci in transito interno fra l'Ulster (rimasto legato alle regole del mercato unico europeo) e il resto del Regno. Le novità maggiori riguardano un sistema di corridoi per i commerci interni (liberati da ogni laccio burocratico), e la garanzia sull'equiparazione fra Ulster e Gran Bretagna nella disponibilità senza barriere di cibo, medicinali, sementi e altri prodotti nazionali di base. La Carta di Windsor apre «un nuovo capitolo nelle relazioni» bilaterali, hanno dichiarato all'unisono Rishi e Ursula nella conferenza stampa congiunta, scambiandosi sorrisi, cenni d'intesa, elogi incrociati: l’accordo è stato poi “benedetto” anche da re Carlo in un’udienza con la leader Ue.

