Breton lascia Bruxelles sbattendo la porta 

Bruxelles. Un’uscita di scena rumorosa a meno di ventiquattro ore dalla presentazione della nuova Commissione europea. Thierry Breton se n'è andato da Palazzo Berlaymont sbattendo senza rimpianti la porta, lasciando dietro sé una scia di accuse a Ursula von der Leyen. Rea, a suo dire, di incarnare una leadership «discutibile» e accentratrice al punto da arrivare a chiedere in segreto a Parigi la sua testa, pur di non doversi addossare per altri cinque anni il peso di un rapporto mai sbocciato e che negli ultimi mesi si era ridotto ai minimi termini. Tutti – dicono a Bruxelles – sapevano «da quanto tempo le cose» tra lo scudiero di Macron e la tedesca «non funzionassero». E, seppur l'annuncio pubblico del liberale sia stato accolto con una certa sorpresa, l'ipotesi più accreditata è quella di una mossa pianificata già da tempo d’accordo con l'’Eliseo.

La lettera

L’addio con effetto immediato del commissario al Mercato unico e alla Politica industriale dell'Ue, 69 anni e una carriera passata tra imprenditoria e politica, è stato suggellato da una lettera aperta - pubblicata su X - dai contorni di un j'accuse sulla mancanza di trasparenza di von der Leyen che, nel mezzo dei complessi negoziati per formare la sua nuova squadra, lo avrebbe ripudiato offrendo alla Francia come merce di «scambio politico un portafoglio più influente».

Le tensioni

Ripescato da Macron dopo l'inattesa bocciatura di Sylvie Goulard, l'ex ministro dell'Economia di Jacques Chirac - noto in patria anche per aver salvato France Telecom - era sbarcato nel dicembre 2019 a Bruxelles sotto la protezione di Parigi. Che, d'intesa con la stessa von der Leyen, ne aveva assicurato l'integrità a dispetto dei timori su un possibile conflitto d'interesse alimentati dal suo ruolo alla guida di Atos, potenza transalpina dei supercalcolatori.

I due però non si sono mai amati. Le prime tensioni sono sorte durante la pandemia, quando Breton in più di un'occasione rubò la scena alla presidente nella definizione del piano per la produzione e la distribuzione di vaccini e mascherine. Poi il francese, nel giudizio dei suoi detrattori, ha occupato sempre più spazio.

Innegabile però anche per la leader tedesca il suo ruolo di protagonista nel forgiare una politica industriale nuova per i Ventisette («l'era dell'ingenuità è finita», è stato uno dei mantra del parigino) e nel mostrare i denti alle grandi potenze come Stati Uniti e Cina e alle Big Tech, domate con le regole del pacchetto gemello Digital Services Act-Digital Markets Act.

Negli ultimi mesi però i rapporti sono precipitati. Adesso von der Leyen avrà «un altro candidato» da Parigi, ha scritto Breton poco prima dell'indicazione di Stéphane Séjourné dall'Eliseo. Per lui, invece, potrebbero riaprirsi le porte del governo francese targato Michel Barnier.

