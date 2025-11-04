«Bretella sulla 554, si torni al primo progetto» 

Lettera di protesta della sindaca di Maracalagonis Francesca Fadda alla Regione, all’Anas e a diversi ministeri, compresi quello dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei Beni culturali e Paesaggio sulla realizzazione della bretella da sei chilometri che dovrà unire le due statali 554. La sindaca insiste sulla soluzione numero uno, sostenuta da tutti i Comuni interessati (Maracalagonis, Quartucciu e Quartu con l’appoggio anche di Sinnai) e dalla Città Metropolitana di Cagliari. Prevede l’innesto della bretella sul cavalcavia tra la nuova 554 e Gannì. Il primo tratto, completamente nuovo, su quattro corsie, attraverserà il territorio di Maracalagonis con un tracciato che, secondo quanto si legge nella nota della sindaca, «non creerà ostacoli al futuro ampliamento della zona industriale e prevede anche una serie di sopraelevate con gli svincoli sulla strada provinciale per Maracalagonis e su tutte le strade interne attraversate dal nuovo tracciato».

In alternativa si potrebbe pensare alla soluzione che prevede l’allargamento dell’attuale tratto di vecchia Orientale fra le due 554, da due a quattro corsie. Non piace invece la soluzione 2, definita «impattante, dannosa per le attività industriali agricole che si sviluppano nell’area interessata al progetto».

«Il tracciato numero 1- spiega ancora Francesca Fadda - nella lettera a Regione, Anas e Ministeri- «era stato già progettato da Anas: il Comune di Maracalagonis aveva già predisposto vincoli e fasce di rispetto. Ad oggi appare evidente che tale progetto sia stato dimenticato. A nostro avviso è ancora attuabile, considerato anche che nell’incontro dello scorso aprile presso l’assessorato dei Lavori pubblici a Cagliari erano emerse le conferme dei pareri negativi alla soluzione 2, espressi da tutti i Comuni interessati».

Una vicenda che potrebbe tornare anche in Consiglio comunale e in qualche assemblea pubblica. La bretella programmata con una spesa di 80 milioni di euro sarà lunga sei chilometri unendo in quattro corsie le due 554 in alternativa all’attuale tratto della vecchia Orientale a due sole corsie e ormai incapace di reggere il traffico, soprattutto quello estivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA