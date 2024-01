Bretella alternativa, il milione non arriva 

Ancora non c’è tracccia di quel milione di euro assicurato dalla Regione al Comune di Villaputzu per la progettazione e realizzazione della bretella che dovrebbe (in parte) far uscire il paese dell’isolamento in cui è piombato dopo la chiusura del ponte in ferro ancora. Soldi annunciati nel corso di un tavolo tecnico che si tenne a Cagliari lo scorso 13 dicembre. Dagli uffici della Regione ripetono (ormai da un mese) che è «questione di pochissimo tempo, la delibera è pronta». Per l’amministrazione comunale di Villaputzu però non si può andare avanti così e occorre, ancora una volta, fare chiarezza. Per questo è stata convocata per la mattina di martedì a Villaputzu un vertice con tutti i protagonisti della vicenda: Provincia, Anas, Adis, Genio Civile, l’assessore regionale ai Lavori pubblici Pierluigi Saiu, Protezione civile e persino l’Areus.

La lettera

Dal Comune è partita una lettera indirizzata per conoscenza anche al Prefetto di Cagliari avente per oggetto il “rispristino della viabilità di collegamento tra Villaputzu e Muravera”. Nelle prime righe si sottolinea «che a tutt’oggi gli accordi intrapresi durante il tavolo tecnico non hanno portato ad alcun risultato concreto». E cioè «nessun formale positivo riscontro è pervenuto in merito alla concessione dei fondi che sono prioritari e necessari per l’avvio dell’attività di progettazione e che dovrà necessariamente coordinarsi con l’intervento in capo alla Provincia del Sud Sardegna». In ogni caso, «pur in attesa del finanziamento - si prosegue - il Comune di Villaputzu ha avviato le attività preliminari che confermano la realizzabilità delle soluzioni progettuali concordate» (bretella da Sant’Angelo alla nuova 125).

I lavori

Grave, per l’amministrazione comunale, che i lavori sul ponte non siano mai iniziati. «La situazione di stallo - aggiungono dal Municipio - concretizza inspiegabilmente il protrarsi della condizione di sfiducia causata dall’apparente disinteresse da parte dei soggetti coinvolti». Tra i mille disagi «in pochi giorni è dovuto intervenire l’elisoccorso per ben tre volte». Una dimostrazione oggettiva, casomai ce ne fosse bisogno, del ritardo nei soccorsi in caso di intervento del 118. Da qui la convocazione anche dell’Areus per il vertice di martedì: «Chiederemo - concludono dal Comune - di valutare l’istituzione di una postazione fissa con ambulanza Mike (medico a bordo) a Villaputzu».

Diverse le anomalie (mai chiarite) sulla vicenda della chiusura del ponte. In base all’ordinanza della Provincia è stato chiuso “per inizio lavori” ma dei lavori nessuna traccia. Sarebbe a rischio crollo ma sotto il ponte - dove ogni tanto i pastori pascolano le pecore - non c’è nessun cartello che ne vieti il transito. E ancora, sulla nuova 125 - unico percorso alternativo autorizzato - non possono transitare mezzi agricoli, scooter e bici. Infine la richiesta (bocciata) di un percorso sul guado: per l’Adis non è consentito, per il Comune sì «come già è stato fatto da altre parti». Ma a Villaputzu, per ora, piovono solo i no.

