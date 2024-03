Bretella alternativa, i tempi si allungano 

Tempi più lunghi del previsto per la realizzazione della bretella che dovrebbe consentire a Villaputzu di uscire in parte dall’isolamento causato dall’improvvisa chiusura del ponte di ferro. Non sarà pronta, insomma, ad aprile o maggio, come ipotizzato in un primo momento.

La Provincia

Il progetto infatti, dopo una lunga scia di polemiche, adesso è in mano alla Provincia del Sud Sardegna ed è ancora in fase di elaborazione. Provincia che, in ogni caso, cerca di rassicurare sui tempi: «Stiamo sollecitando i progettisti - ha sottolineato Ignazio Tolu, sub commissario della Provincia - che hanno già concluso i rilievi. Dobbiamo tenere in considerazione che ci sono alcune zone complicate dal punto di vista idraulico. Subito dopo manderemo lo schema di progetto in conferenza di servizi».

Secondo la Provincia del Sud Sardegna, «entro un mese si chiuderà la gara e poi si procederà con l’affidamento dei lavori, c’è una corsia privilegiata proprio perché è un intervento da realizzare con la massima urgenza». Difficile però che i lavori inizino prima del mese di maggio: da quel momento potrebbero essere necessari altri due mesi per completare l’intervento.

La scelta

Il tracciato, in ogni caso, è stato definito: si parte dalla località Sant’Angelo (ingresso sud di Villaputzu) e ci si collega al chilometro 48 e 700 della nuova 125. Tracciato da un chilometro e 700 metri che era già stato individuato dai tecnici incaricati dal Comune di Villaputzu dal momento che sino allo scorso 30 gennaio il progetto era in mano al Comune. Poi la decisione (a sorpresa) della Regione di togliere il progetto e i soldi al Comune (a disposizione un milione e 260mila euro) e affidarlo alla Provincia «perché deve essere un tutt’uno con l’intervento sul ponte».

Il sindaco

Una decisione che - di fatto - sta allungando i tempi. «I soldi per la bretella - ha messo in chiaro il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - erano destinati a noi, per questo motivo i tecnici erano già al lavoro». Da parte della Provincia nei giorni scorsi è arrivato un invito alla collaborazione. «Ci mancherebbe altro - ha aggiunto Porcu - da parte nostra la collaborazione è massima. Mi permetto però come prima cosa di invitare la Provincia a contattare i tecnici che hanno già portato avanti il progetto, anche in ottica di uno svincolo definitivo».

Ma c’è anche un’ulteriore proposta da parte del primo cittadino: «La Provincia - ha detto ancora Porcu - a sua volta può delegare il Comune per i lavori della bretella. La sgraveremo da questo incarico e si procederebbe in maniera molto più celere. Abbiamo appena inoltrato la richiesta, attendiamo una risposta». In ogni caso la vera battaglia, in questo momento, è quella per il guado: «Siamo isolati - ha concluso Porcu che adesso è anche consigliere regionale - serve subito una soluzione, e cioè il transito sul guado. Porterò la questione in Regione non appena si insedierà il nuovo Consiglio».

