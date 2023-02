Bressanello fra gli eroi civili 

ROMA. Etica e solidarietà: sono i valori che hanno guidato Sergio Mattarella nel conferire trenta onorificenze al merito della Repubblica a cittadine e cittadini che si sono distinti per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per l’inclusione sociale, per l’azione a favore della legalità o del diritto alla salute, per atti di eroismo.

«Più serenità»

Tra loro c’è anche l’imprenditore sociale Ugo Bressanello, fondatore di Domus de Luna e presidente dell’associazione Volontari della luna e della cooperativa sociale Casa delle stelle. Romano, 56 anni, Bressanello arrivò in Sardegna come vicepresidente di Tiscali ma nel 2005 decise di cambiare settore, creando «ambienti dove i bambini e i ragazzi meno fortunati possono vivere meglio e affrontare con più serenità il presente e il futuro», per dirla con parole sue. Non sono molto diverse da quelle spese dal Colle per motivare la nomina a ufficiale al merito della Repubblica: “Per aver modificato la sua vita professionale e non solo, creando e dedicandosi a realtà che accolgono e assistono bambini, ragazzi e mamme in situazioni di grave difficoltà”.

Testimoni

Sono tanti, e per molti aspetti simili tra loro, gli esempi di impegno civile che il 24 marzo saranno ricevuti al Quirinale. Tra loro Caterina Bellandi, 57 anni, scelta “per la generosità nel donare serenità ai bambini malati e alle loro famiglie accompagnandoli gratuitamente con il suo taxi ad effettuare le cure” . E poi Alberto Maria Antonio Bonfanti, 61, “per il costante impegno profuso nell’accompagnare i ragazzi nello studio attraverso una rete di volontari composta da insegnanti, anche in pensione, e giovani universitari”.