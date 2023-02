Brescia proprio come la Dinamo  

Tra rimpianti, coincidenze e ricordi Sassari ha dovuto assistere all’impresa di Brescia che ha conquistato la Coppa Italia. Con l’omaggio: “Complimenti alla Pallacanestro Brescia per la conquista della Coppa Italia LBA e in particolare al nostro ex giocatore Ali Nikolic. Bravissimi!”.

Ricordi di Coppa

La singolare coincidenza è che nove anni fa, al Mediolanum Forum di Milano, la Dinamo vinse la sua prima Coppa Italia partendo da sfavorita, underdog come dicono gli americani, proprio come la Germani in questa edizione giocata a Torino. Nella stagione 2013/14 infatti la squadra allenata allora da Meo Sacchetti arrivò alla Final 8 con un bilancio pessimo: due vittorie e sei sconfitte nelle ultime otto giornate. E tra le partite perse c'erano anche quelle contro Siena e Milano. Oltretutto i biancoblù arrivarono allo scontro con l'Olimpia (che poi avrebbe vinto il tricolore) senza poter disporre del centro Drew Gordon e con il solo Tessitori, allora appena diciannovenne. Ebbene, contro ogni pronostico la Dinamo sorprese Milano e vinse 82-80 (Brescia ha vinto 75-72) trascinata da un super Drake Diener con 24 punti, e da Caleb Green con 15, ma anche Tessitori si “travestì” da straniero e mise a segno 8 punti. Nell'Olimpia di quella stagione c'era David Moss, che ha sollevato la Coppa Italia domenica.

E fu tirata anche la semifinale contro Reggio Emilia: 92-86 con 26 punti di Travis Diener, 18 di “ManDrake” e 15 di Caleb Green. Quindi la finale contro Siena, campione in carica e fresca vincitrice della Supercoppa. In quello squadrone il vice allenatore di Crespi era proprio Alessandro Magro, l'attuale coach di Brescia. E a Siena giocava David Cournooh, oggi a Brescia.

Sassari sorprese anche la corazzata toscana e vinse 80-73 sollevando il primo trofeo della sua storia. In quella gara 17 punti di Travis Diener, 14 del cugino Drake e 18 di Caleb Green.