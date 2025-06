Brescia, Marroccu guida i nuovi, possibili proprietari 

Brescia . Dopo il terremoto sportivo, che ha portato il Brescia alla retrocessione per la penalizzazione inflitta dal Tribunale federale, arriva l’indiscrezione che parla di un possibile cambio di proprietà.

In attesa di presentare reclamo alla Corte Federale d'Appello contro la decisione del Tribunale Federale Nazionale di penalizzare di 4 punti la squadra lombarda, decretandone così la retrocessione in Serie C, la società potrebbe cambiare proprietario, passando da Massimo Cellino a un gruppo di imprenditori che fanno riferimento al dirigente sportivo Francesco Marroccu, cagliaritano e già diesse proprio del Brescia. L'indiscrezione ha convinto i tifosi a rimandare la manifestazione, convocata per ieri sotto la sede del club, per protestare contro l’imprenditore sardo. La stessa isola da dove arriva Marroccu, che starebbe tessendo la tela per un fondo straniero interessato all’ingresso nel calcio italiano.

Nei giorni scorsi, il comunicato del Brescia aveva fatto capire che la società volesse dare battaglia per evitare la retrocessione arrivata a campionato finito: “Brescia Calcio prende atto della decisione del Tribunale Federale Nazionale, esaminerà le motivazioni anche con riguardo a tutte le articolate difese che sono state portate all'attenzione dei Giudici federali e riserva sin d'ora di presentare reclamo alla Corte Federale d'Appello”. Ieri, le voci sulla cessione.

