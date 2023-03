Brescia, il Governo scorda la strage 

BRESCIA. Un nuovo processo per completare un puzzle giudiziario lungo 49 anni: è iniziata l’udienza preliminare sul nuovo filone d’inchiesta per la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio 1974. Il procuratore aggiunto Silvio Bonfigli e la sostituta Caty Bressanelli hanno chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Zorzi, che come previsto non si è presentato in aula.

La nota di Mantovano

Ma l’elemento di maggiore spicco dell’udienza è la mancata costituzione di parte civile da parte della presidenza del Consiglio dei ministri, un fatto mai accaduto prima. «Spero che Palazzo Chigi chiarisca», è l’auspicio fin dal mattino di Manlio Milani, presidente dell’associazione familiari vittime. E il senatore Dem Alfredo Bazoli (figlio di Giulietta Banzi, una delle otto vittime): «Non sappiamo se si tratti di una scelta deliberata o di una dimenticanza. In entrambi i casi, un episodio grave sul quale chiediamo che il governo dica una parola chiara. Lo meritano il paese, la città di Brescia offesa dalla strage, i familiari delle vittime». Il caso è rientrato a fine udienza quando il sottosegretario Alfredo Mantovano ha annunciato in una nota: «La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto nessun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la strage di piazza della Loggia Brescia. Per questo, l’Avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al Gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della costituzione di parte civile, che seguirà non appena la rimessione sarà concessa».

L’imputazione

Roberto Zorzi, che il giorno dell’esplosione non aveva ancora 21 anni, è ritenuto dagli inquirenti l’esecutore materiale della strage neofascista. Oggi vive negli Stati Uniti con passaporto americano e gestisce l’allevamento di dobermann “Il Littorio”. Per gli investigatori era molto vicino a Marcello Soffiati, estremista veneto che secondo sentenze definitive trasportò la bomba poi «messa in sicurezza» da Carlo Digilio poche ore prima dell’esplosione. Zorzi è accusato di concorso in strage per «aver partecipato alle riunioni in cui l’attentato veniva ideato, manifestando la propria disponibilità all’esecuzione dell’attentato e comunque - recita il capo di imputazione - rafforzando il proposito dei correi». Fin qui ha negato le accuse.