Brescia escluso dalla Serie C 

Il Brescia, fondato nel 1911, non sarà iscritto al prossimo campionato di Serie C. Lo ha annunciato ieri la Federcalcio, spiegando di aver preso atto «della intervenuta non concessione» al club lombardo «della licenza nazionale per la stagione 2025-26 e della conseguente non ammissione» al torneo. Si chiude nel peggiore dei modi la stagione che, dal 2017, ha visto Massimo Cellino alla guida delle Rondinelle. L’imprenditore di Sanluri ex proprietario del Cagliari aveva tempo fino al 6 giugno scorso per versare parte degli 8 milioni di arretrati fiscali e altri pagamenti (tra cui gli stipendi) in ritardo. Per queste violazioni amministrative il Brescia è stato penalizzato di 8 punti (4 in questa stagione, 4 nella prossima) ed è retrocesso al posto della Sampdoria, che poi ha vinto i playout con la Salernitana. In 23 stagioni di Serie A (l’ultima nel 2019-20), il Brescia ha ottenuto come miglior piazzamento l’ottavo posto nel 2000-01. La sua maglia è stata indossata, tra gli altri, da Baggio, Altobelli, Pirlo, Toni e Guardiola.Il nuovo corso è affidato a Giuseppe Pasini, che porterà la Feralpisalò al completo al Rigamonti: rosa e staff.

