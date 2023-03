Brescia, crisi a 360 gradi 

Tra polemiche e pessimi risultati, il Brescia dell'ex Massimo Cellino attende il Cagliari con tanta preoccupazione. In piena caduta libera, la squadra lombarda si trova al terzultimo posto in classifica con 26 punti, è reduce da un pari (0-0) col Cittadella, dal terzo cambio allenatore e soprattutto da 9 sconfitte nelle ultime 11 gare. Numeri impietosi per il club che mai come ora sta vivendo un momento di tensioni e crisi che toccano la sfera sportiva (con l'incubo retrocessione costantemente presente) e quella societaria. I tifosi ormai sono ai ferri corti col presidente per la gestione della squadra, a questo si aggiungono le dimissioni di due membri del cda della società e le voci sulla cessione del club. Tornando alla squadra, Gastaldello spiega: «Il problema del gol c’è, è innegabile. Mancano precisione e cattiveria», ha detto l'allenatore subentrato da una settimana a Possanzini, a sua volta arrivato a Brescia lo scorso 7 febbraio ed esonerato dopo appena 13 giorni. (v.ca.)

