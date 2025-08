Bremer si riprende la Juve: «Sarò molto più cattivo» 

È un po' come se fosse un nuovo acquisto fatto in casa, anche perché la sua precedente stagione si era conclusa il 2 ottobre con appena otto presenze e 636 minuti in campo. Gleison Bremer è pronto a tornare, anche se la ripresa sarà inevitabilmente graduale, dopo uno stop del genere. «Ora sto bene e guardo avanti, tornerò ai miei livelli», la promessa del brasiliano, «anche perché quando stai fuori tanti mesi inizi a guardare le cose da un punto di vista diverso, non soltanto come calciatore: il nuovo Bremer sarà più cattivo e in campo sarà sempre al 100%.

Prove generali

Il primo assaggio lo ha avuto pochi giorni fa, al primo test estivo della nuova Juve: l'ex Toro è partito titolare nell'amichevole contro la Reggiana e ha disputato 45 minuti. «Ho provato una sensazione bellissima nel tornare dopo tanti mesi di lavoro e sacrificio, mi sono sentito a mio agio», ha spiegato, «ovviamente mi manca ancora qualcosa a livello fisico, però sono sulla strada giusta: il mio obiettivo è giocare le prossime tre amichevoli per raggiungere la condizione migliore». Ecco quali saranno: domenica contro il Borussia Dortmund per chiudere il ritiro di Herzogenaurach nel quartier generale dell'Adidas, mercoledì 13 l'amichevole in famiglia contro la Next Gen e il 16 si faranno le prove di Serie A nel Trofeo Bortolotti contro l'Atalanta. Da lì in avanti si tornerà a fare sul serio, con i bianconeri attesi il 24 agosto all'esordio in campionato contro il Parma e intenzionati a riscattare una stagione al di sotto delle aspettative.

