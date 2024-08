Bregovic: «La musica non salverà il mondo ma...» 

«La musica non può salvare il mondo, non può far fermare le guerre, ma può renderlo migliore». Goran Bregovic , il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo, arriva in Sardegna portando con sè uno stile unico, capace di fondere le armonie della vocalità bulgara, le sonorità del folklore slavo, la polifonia sacra ortodossa e le pulsazioni del rock moderno. Affiancato dalla sua Wedding and Funeral Band, trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, si esibirà domani a Sant’Antioco al Festartes Sulky Jazz Festival portando sul palco il turbo folk, in uno spettacolo in cui ripropone i suoi storici successi con brani tratti dai suoi album più recenti, senza dimenticare qualche anticipazione sul suo prossimo progetto. Gli strumentisti della band, cresciuti nella tradizione gitana, porteranno in scena un melting pot di stili e generi che spingerà il pubblico verso una «dolce trance collettiva».

«Suoneremo un programma da ballare, con un po’ di brani vecchi, nuovi, pezzi scritti per il cinema, e spero che anche in questa occasione l’arte possa lasciare una traccia positiva e guidare il mondo, non viceversa», commenta Bregovic. Il loro segreto? Credere nel potere ancestrale e unificatore della musica e divertirsi, sempre: «Ho la fortuna di essere circondato da musicisti di diversa nazionalità ed educazione ma pieni di talento. Questo produce una sinergia, una curiosità fra loro che crea uno stato di grazia sul palcoscenico», prosegue.

Partito da una cultura piccolissima, Bregovic ha ora un pubblico internazionale, che va dalla Siberia a Hong Kong. «La scienza dice che il primo linguaggio umano è stata la musica, per questo mi ritengo un privilegiato: con il mio mestiere posso fare cose impossibili, come unire culture e popoli diversi tramite un linguaggio universale». il suo ultimo disco vede l’incontro tra musicisti ebrei e cristiani: «Impossibile nel mondo attuale, devastato dalle guerre». Un grande amore per la musica e per i concerti dal vivo, quello di Bregovic, che ama esibirsi «soprattutto in Italia, dove mi piace creare ogni volta una sorta di magica follia umana e collettiva perché, come dico sempre, chi non diventa pazzo non è normale».

