Breaking news: in Palestina è scoppiata la pace 

Raccontare Gaza dal banco di una terza media. Mettersi in posizione d’ascolto attiva, senza preconcetti, e provare a immaginare quelle vite per poi dare una narrazione giornalistica dei fatti. Il progetto di Simona Sechi, insegnante d’inglese della scuola secondaria di Decimoputzu-Villaspeciosa (dirigente scolastica Limbania Maria Rombi, una che ci ha creduto e ha dato il suo appoggio), prevedeva che i ragazzi fossero messi anzitutto in condizione di sapere grazie a fatti narrati all’inglese. L’elaborazione, ispirata fedelmente alle regole della cronaca, doveva sfociare nella costruzione di una pagina de L’Unione Sarda con una struttura da breaking news dove si rispettassero le cinque W del giornalismo anglosassone. Per finire un’illustrazione, l’equivalente di una foto di cronaca, a corredo.

Il laboratorio che si è tenuto nella redazione de L’Unione Sarda è stato un piccolo capolavoro di come si può strutturare una collaborazione a più voci. Un urlo di pace, declinato secondo le scelte dai cinque team (che avevano anche un simil-tesserino stampa) con la notizia che tutti vorrebbero leggere: in Palestina è finita la guerra, sono terminati i massacri di incolpevoli abitanti. Da ragazzi che vorrebbero essere cittadine e cittadini responsabili, un richiamo naif agli adulti con un risultato simbolico importante e commovente. Giovani reporter tutti promossi con lode sul campo.