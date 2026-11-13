La medaglia era un sogno ma non si è avverato. Leo Casula è uscito di scena dalla gara di breaking alle Olimpiadi Giovanili di Dakar, dopo essersi qualificato per i quarti di finale. Il quindicenne di Uta (più giovane in gara) era stato bravo giovedì a superare il girone di qualificazione. B-Boy Leo (nella break dance si usano i nickname) aveva pareggiato 1-1 i duelli con Sunny (Hong Kong) ed Edgar (Lettonia) e perdendo 2-0 con il favorito Saturn (Taipei, poi argento dietro il cinese Holy Rain). ieri, nei quarti di finale, per il b-boy di Serdiana è arrivata la sconfitta per 3-0 contro Gera, bielorusso che si è aggiudicato il bronzo.

Per l’allievo di Yaio Cogoni alla Black Star di Quartu la soddisfazione di essere stato incluso nella selezione europea e la speranza di aver contribuito a portare in luce questa disciplina della danza sportiva ancora giovane e poco considerata, nonostante sia inserita nel programma olimpico. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA