Brazilian Jiu Jitsu, oltre mille atleti invadono la città 

Per sette giorni il capoluogo della Sardegna sarà la capitale mondiale delle arti marziali. Dal 14 al 22 settembre arriveranno in città oltre mille atleti da 52 nazioni, con a seguito staff e familiari, per partecipare alla Brazilian Jiu Jitsu Summer Week, manifestazione sportiva entrata di diritto nel circuito degli appuntamenti internazionali degli sport da combattimento. Un’iniezione di turisti che occuperanno strutture alberghiere e ristoranti.

Il programma

L’evento, che si terrà al Palapirastu, nel villaggio sportivo di Monte Mixi, è giunto alla decima edizione ed è organizzato dall’associazione sportiva Asd S’Animu. Si entra nel vivo, domenica 14 settembre, con la consueta Sardinian Open, gara ufficiale del circuito nazionale Uijj (Unione italiana jiu Jitsu), mentre da mercoledì 17 fino a domenica 21 ci saranno aggiornamenti tecnici e lezioni di approfondimento tenute da 24 docenti di portata mondiale: alcuni veterani della manifestazione, come Michelle Nicolini (Hall of fame e 10x campione del mondo), Demian Maia (leggenda dell’Ufc e dell’Mma), e “nuovi acquisti”, come Sara Galvao, stella nascente, e suo padre, Andre Galvao, coach della Atos, una delle squadre più forti e conosciute al mondo, fucina di campioni mondiali.

Cibo, yoga e stili di vita

«Quest’anno parteciperanno anche esperti di yoga, che condurranno sessioni specifiche per gli atleti e un’area di talk con professionisti del settore che promuoveranno aspetti importanti della jiu Jitsu life style, dalla nutrizione alla gestione delle componenti emotive nelle competizioni, aspetti sociali e psicologici nell’agonismo in infanzia e adolescenza», spiega Daniele Pisu dell’associazione S’Animu. «Sabato, per la seconda volta ci sarà il grande show dell’Ocean, la finale di uno dei più grandi tornei di Jiu Jitsu Pro, con molti campioni pronti a darsi battaglia per conquistare la cintura e la grande borsa da campione. Come sempre – aggiunge Pisu - anche questa edizione prevede eventi culturali ed enogastronomici per promuovere la Sardegna e la sua storia: sono previste escursioni a Cagliari e in Barbagia, laboratori di cucina, degustazioni di vino e di prodotti tipici».

Dallo scorso anno il Brazilian Jiu Jitsu è diventato ufficialmente disciplina Coni.

