Brazilian jiu jitsu, istituzioni mobilitate per il grande evento 

Sono quasi 900 gli atleti iscritti alla nona edizione della Brazilian Jiu Jitsu Summer Week, in programma in città da sabato al 23 settembre negli spazi sportivi di Monte Mixi.

La tappa sarda è ufficialmente inserita nel circuito mondiale del Bjj e anche quest’anno vedrà la partecipazione di 25 maestri internazionali della disciplina.

Quest'anno saranno rappresentate 54 nazioni, da Francia, Germania e Inghilterra, a terre decisamente più lontane come il Messico o Singapore. Assenti gli israeliani, ci saranno molti statunitensi. L’evento è organizzato per il nono anno consecutivo dall’associazione S'Animu. Tra gare, seminari e approfondimenti, ci saranno 26 professori di fama mondiale. L’indotto è stimato in circa due milioni di euro.

I dettagli della manifestazione, e dei tanti eventi collaterali organizzati non solo a Cagliari, saranno illustrati domani alle 9.45 nella sede dell’assessorato regionale del Turismo, in viale Trieste 105 dall’assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, dall’assessora regionale dello Sport, Ilaria Portas, dall’assessore allo Sport del Comune, Giuseppe Macciotta, da Daniele Pisu, dell'associazione S'Animu.

RIPRODUZIONE RISERVATA