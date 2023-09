Brazilian Jiu Jitsu, in arrivo 1.600 ospiti «Ritorno importante» 

Cagliari centro mondiale del Brazilian Jiu Jitsu dal 17 al 24 settembre, con l'ottava edizione della BJJ Sardinia Summer Week. L'evento, organizzato dall'associazione S'Animu col sostegno della Regione (assessorati del Turismo e dello Sport) e del Comune, porterà nel capoluogo circa 1.600 persone, di cui oltre 800 atleti da 52 nazioni differenti (fra i principali al mondo della disciplina, amatoriali e professionisti). «Sono onorato, l'iniziativa rafforza il nostro slogan Sardegna Isola dello Sport», ha detto l'assessore regionale al turismo Gianni Chessa. «Abbiamo pianificato con la Regione di portare gli atleti in Sardegna e far conoscere il territorio: è un investimento, non una spesa. Per quest'evento i 200.000 euro investiti porteranno un ritorno fra sette e dieci volte più grande, oltre alla promozione a lunga durata. Quest'anno abbiamo avuto circa 400.000 arrivi in più rispetto al 2022, sono dati certificati e non è un caso che in Sardegna siano aumentati i turisti stranieri».

La Summer Week si svolge fra PalaConi e PalaPirast e porta a Cagliari molti campioni mondiali e maestri affermati a livello internazionale. Due gli appuntamenti principali: domenica prima tappa del trofeo nazionale di Brazilian Jiu Jitsu, federazione da quest'anno parte del Coni, il 21 sera finale europea donne per il circuito Enyo (ingresso gratuito). «È il più grande camp al mondo, tanto che viene copiato: vuol dire che la direzione è giusta», afferma Emanuele Frongia, che segue l'organizzazione. «L'evento è sold out, ma avremmo potuto continuare: abbiamo occupato dodici strutture, ma è impossibile trovare una stanza libera a Cagliari.

