Brazilian Jiu Jitsu, atleti da 54 Paesi 

La passione per il Brazilian Jiu Jitsu, l’arte marziale che affonda le sue radici nella lotta corpo a corpo, è pronta a trasformare Cagliari e l’area sportiva di Monte Mixi in un’arena internazionale grazie alla presenza di oltre 900 atleti provenienti da 54 Paesi e 25 maestri di fama mondiale. In programma da domenica al 23 settembre, la nona edizione della Summer Week, organizzata dall’associazione Asd S'Animu, promette di essere la più grande di sempre.

Evento globale

Presentata ieri, la manifestazione si conferma un evento di respiro globale, capace di coniugare sport, turismo e la bellezza selvaggia della Sardegna. Non è solo una competizione, ma un’occasione per raccontare l’Isola e ricordare come un’iniziativa nata dall’idea di pochi appassionati sia cresciuta fino a diventare una tappa imprescindibile del calendario sportivo internazionale.

A sottolinearlo gli organizzatori e le istituzioni: tra loro, l’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu, e l’assessore allo Sport del Comune di Cagliari, Giuseppe Macciotta, che hanno lodato il potenziale di questo evento nell’attrarre visitatori da ogni angolo del mondo.

«La Sardegna è la regione con il maggiore numero di eventi a valenza internazionale che si tengono in Italia nel mese di settembre e abbiamo la maggiore diversificazione di eventi sportivi tra le regioni di Italia. È un investimento importante che vogliamo portare avanti, è fondamentale creare movimenti e opportunità anche nei mesi di spalla», ha spiegato Cuccureddu.

Il concetto lo ha ribadito l’assessore Macciotta: «La Bjj summer week rappresenta un evento importante che ha creato un legame tra la disciplina e Cagliari. Siamo felici di dare supporto logistico a una manifestazione capace di dare un contributo allo sviluppo della città».

La provenienza

Gli atleti giungeranno principalmente da Paesi europei – come Germania, Inghilterra e Francia – dove il Brazilian Jiu Jitsu sta vivendo un vero e proprio boom di iscritti, ma non mancheranno piccole delegazioni da Paesi più lontani, come Portorico, India e Venezuela. Tra i grandi protagonisti della nona edizione, spiccano nomi illustri come il giovane campione mondiale Kaynan Duarte, l’ex leggenda dell’Ultimate Fighting Championship Demian Maia e l’atleta italiana Margherita Montes, reduce da importanti sfide negli Stati Uniti.

«Questa manifestazione, che può contare sul finanziamento della Regione, grazie agli assessorati al Turismo e allo Sport, ha una ricaduta economica sul territorio come poche altre del suo genere – ha aggiungto Daniele Pisu, presidente di S’Animu -. Tra viaggi, ospitalità per atleti e accompagnatori, tour, collaborazioni con aziende agricole e vitivinicole, porta un giro di affari di oltre un milione di euro».

Le competizioni prenderanno il via il 15 settembre con il Sardinian Open, una tappa ufficiale nazionale valida per il ranking italiano nelle categorie gi e no gi (con e senza kimono), e proseguiranno fino al 23 settembre. Un momento clou sarà la giornata del 19 settembre, dedicata interamente alle atlete: ben 300 donne si affronteranno in un evento che celebra non solo lo sport, ma anche l’empowerment femminile.

