Brazilian Jiu Jitsu, atleti da 42 nazioni 

È ripartita la macchina organizzativa del Brazilian Jiu Jitsu Summer Week, sostenuto dalla Regione, giunto all’ottava edizione ed in programma in città dal 20 al 24 settembre.

L’evento, ormai atteso appuntamento del circuito mondiale delle arti marziali, porta nel capoluogo ogni anno centinaia di atleti, con staff e famiglie, che soggiornano in hotel, B&B e anche seconde case dell’area metropolitana. Lo scorso anno, è stato stimato, il giro d’affari per il territorio, legato alla Summer, ha superato il milione di euro.

«Quest’anno ci attendiamo numeri ancora in crescita», spiega Alessandro Argiolas, presidente dell’associazione S’Animu, organizzatrice della manifestazione, «siamo ad oltre 600 iscrizioni da 42 nazioni e c’è tempo fino a fine agosto per presentare la propria adesione. Ci saranno i migliori maestri mondiali della disciplina e campioni pluri titolati. Stiamo lavorando anche quest’anno a tanti eventi di contorno, per coinvolgere le famiglie degli atleti e far conoscere la città, le sue bellezze, i suoi prodotti».

La pacifica invasione, in tutto il cagliaritano e oltre è assicurata, ne sono certi gli organizzatori, che in queste ore registrano con preoccupazione criticità legate ai voli: «Da più parti ci segnalano qualche difficoltà a trovare voli per l’Italia, soprattutto negli scali principali, Roma e Milano. E, soprattutto, una impennata dei costi dei biglietti, in alcuni casi raddoppiati dallo scorso anno per lo stesso periodo. I nostri atleti sono abituati a girare il mondo e fare sacrifici, ma non vorremmo che queste difficoltà ci portassero defezioni», conclude Argiolas.

