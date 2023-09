«Bravo Zito, ma abbiamo reagito bene» 

«Una vittoria importantissima». Non usa giri di parole Thiago Motta, per valutare il successo del Bologna sul Cagliari (primo dei felsinei in questa Serie A dopo un punto nelle due giornate iniziali). «Ci aspettavamo una partita così, contro una squadra che si chiude e che cerca di sfruttare le ripartenze: l’aveva già fatto vedere col Torino», dichiara l’allenatore italo-brasiliano. «Nel primo tempo potevamo fare meglio negli ultimi metri, ma abbiamo fatto una grande partita contro una squadra con cui è difficile giocarci. Nella ripresa abbiamo avuto le opportunità e le abbiamo messe dentro, questo è quello che conta nel calcio». Elogi per Zirkzee, che ha firmato l’1-1: «Un ragazzo fantastico, ha guadagnato la fiducia del gruppo e dei tifosi. Ha fatto una gran prestazione con gol, ma già nelle altre due partite aveva fatto ottime prove. Deve continuare così». Da parte sua i complimenti vanno però anche a Luvumbo, che ha segnato ai suoi: «È un buon giocatore, veloce, ha avuto la sua possibilità e opportunità per fare gol. Anche un po’ di fortuna, però è stato bravo ad approfittarne. L’importante è che noi abbiamo reagito bene, mantenendo la testa sul campo e riuscendo a ribaltarla».

RIPRODUZIONE RISERVATA