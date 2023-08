Bravo Musetti ma Medvedev non fa sconti 

Uno spot per il tennis, soprattutto italiano. Il derby azzurro di mercoledì notte al torneo Atp di Toronto tra Matteo Berettini e Jannik Sinner (si è imposto l'altoatesino per 6-4 6-3) si riassume perfettamente nel sorriso con il quale il 26enne romano ha lasciato il campo e salutato il giovane avversario aggiungendo una eloquente abbraccio e pacca sulla spalla. Nella notte, era in programma la sfida tra il numero 1 azzurro e lo scozzese Andy Murray negli ottavi. Non ce l’ha fatta, invece, Lorenzo Musetti, battuto in due set (4-6, 4-6) da Daniil Medvedev in un match tutto sommato equilibrato. Buona prova dell’italiano, ma il russo non ha fatto sconti.

A Montreal

Nel Wta di Montreal, fuori tutte le italiane. Contro Petra Kvitova si sono infrante le speranze di Camila Giorgi, superata in tre set. Soltanto nel secondo è stato un match equilibrato: 6-2, 5-7, 6-0 per la numero 9 del mondo. Jasmin Paolini (49 Wta), approdata agi ottavi grandi al ritiro di Madison Keys, ha poi trovato l’altra americana Jessica Pegula, numero 3 del mondo, che l’ha superata in due set: 6-4, 6-0.

