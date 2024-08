Bravo Musetti, bronzo che vale al Roland Garros  

PARIGI. Il momento atteso cento anni è arrivato sulla terra rossa del Roland Garros: l'Italia del tennis torna a conquistare una medaglia alle Olimpiadi. Lo fa con Lorenzo Musetti, vincitore della finale per il bronzo del singolare maschile di Parigi 2024 in tre set con il canadese Felix Auger-Aliassime. Sempre nella capitale francese, nel 1924 fu il conte Uberto de Morpurgo a conquistare un altro bronzo, finora era stata l'unica medaglia a cinque cerchi (escludendo il bronzo “dimostrativo” di Paolino canè a Los Angeles) per lo sport della racchetta che tante soddisfazioni sta regalando ai tifosi italiani e che, dopo la rinuncia del numero 1 al mondo Jannick Sinner, pensava di tornare a casa a mani vuote. E invece, come si sa già, oggi il medagliere italiano si aggiornerà ulteriormente: nella finale del doppio femminile le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini sfideranno le russe, sotto bandiera neutrale, Mirra Andreeva e Diana Shnaider. Sul campo Philippe-Chartrier, Musetti e Aliassime partono alla pari e accendono il Roland Garros con scambi a reti e sprazzi di spettacolo (tra cui un tweener dell'azzurro, un colpo sotto le gambe), con l'italiano che conduce il match, si procura subito una chance di break ma poi la spreca a rete. Sul 4-4, però, il break si concretizza e Musetti chiude il primo set 6-4. La serata sembra insomma prendere subito la piega giusta, ma a inizio del secondo set il canadese alza il ritmo ed è subito break. Musetti sciupa tre palle per il controbreak e Aliassime va al servizio sul 5-1 per rimettere in sesto il match: e lo fa. All'ultimo duello, Musetti invece rimette in sesto la testa, e così game su game, in equilibrio fino al 3-3. Negli ultimi mesi il tennista azzurro ha compiuto grandi passi in avanti, in particolare sotto il punto di vista mentale. Nel momento decisivo viene fuori il suo miglior tennis, esibendo colpi da maestro come la palla corta sul match point che chiude i conti e scatena la festa azzurra.

Sacrifici ripagati

«È stata durissima», dice, «ma mi sono sacrificato per la maglia azzurra e adesso sono contentissimo perché tutti questi sacrifici sono stati ripagati con un'importantissima medaglia». Conquistata dopo una vera e proprio "maratona tennistica" cominciata con la finale di Umago della scorsa settimana e terminata con la vittoria nella finalina del Roland Garros. «Arrivato in semifinale pensavo di poter arrivare a un traguardo ancor più prestigioso». Ma di fronte a lui c'era Nole Djokovic che oggi, contro Carlos Alcaraz, cercherà di portare in Serbia il primo oro olimpico di una carriera in cui ha vinto tutto il resto.

RIPRODUZIONE RISERVATA