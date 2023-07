Bravo Ceccon, farfalla d’oro 

Fukuoka. La finale dei 100 dorso centrata col miglior tempo, qualche giro di lancette e di nuovo in acqua per andare a prendersi l'oro. Nei 50 farfalla, il primo iridato per l'Italia del nuoto. Thomas Ceccon fa subito il fenomeno ai mondiali di Fukuoka: dopo l'argento in avvio nella 4X100 stile, il campione di Schio si regala il titolo nella gara più veloce della farfalla con record italiano (22”68) e una progressione da applausi dopo i 35 metri, che migliora il 22”79 siglato lo scorso anno in semifinale a Budapest (allora chiuse quinto). Alle sue spalle il portoghese Diogo Matos Ribeiro argento in 22”80 e il francese Maxime Grousset che in 22”82 conferma il bronzo della precedente edizione. Ma nella seconda giornata di gare in vasca l'altro lampo arriva da Nicolò Martinenghi, argento nei 100 rana, confermatosi leader sulla distanza.

Poliedrico

«Sono contentissimo», le parole di Ceccon, protagonista a gennaio a Cagliari di “Fast Lane” con l’allenatore Alberto Burlina. «Forse desidero più questa medaglia che quella nei 100 dorso che ora proverò a conquistare. Sapevo di valere questo tempo ma non mi aspettavo di riuscire ad andare così forte». Ceccon diventa il quarto nuotatore italiano a salire almeno 5 volte sul podio mondiale in vasca lunga, eguagliando Massimiliano Rosolino; davanti a lui Gregorio Paltrinieri (8) e Federica Pellegrini (11). Nessun italiano aveva trionfato in due campionati mondiali in stili differenti. Avviato al nuoto dai genitori Gioia e Loris, sulle orme del fratello maggiore Efrem, dal 2017 si trasferisce al Centro federale di Verona: è il più poliedrico degli azzurri, con medaglie in più specialità.

Triplo ex aequo

Nel giorno in cui ha risuonato l'Inno di Mameli, Superetete (alias Nicolò Martinenghi) sale sul podio dei suoi 100 rana: il 23enne primatista italiano (58"26) chiude in 58"72 come l'olandese Arno Kamminga - argento mondiale, europeo ed olimpico - e lo statunitense Nic Fink - bronzo a Tokyo 2020: un triplo ex aequo sul secondo gradino del podio come alle olimpiadi di Rio 2016 quando nuotarono con lo stesso tempo nei 100 farfalla (51"14) Michale Phelps, Chad Le Clos e Laszlo Cseh. Il nuovo campione del mondo è il cinese Haiyang Qin (57"69). «Sono strafelice», esulta Martinenghi. «Sapevo che c'era la possibilità di andare a medaglia, ma anche che sarebbe stato preferibile nascondersi perché non sono al massimo della condizione. Anche se il tempo non è per niente buono, porto a casa quest'argento che vale un oro. Sono al settimo cielo. Complimenti a Qin Haiyang, ha nuotato un tempo eccezionale e sarà l'uomo da battere anche l'anno prossimo».

RIPRODUZIONE RISERVATA