Bravo Berrettini Sinner ora è n. 8 

Montecarlo. In attesa di esordire nel Masters 1000 di Montecarlo (domani contro il suo compagno di doppio Diego Schwartzman), Jannik Sinner scavalca Holger Rune e registra il suo nuovo best ranking salendo all'ottava posizione della classifica mondiale Atp. Ruud, invece, scavalca Medvedev al 4° posto. Stabili Musetti, Berrettini e Sonego, risale Cecchinato che guadagna quasi 20 posizioni (78) grazie alle semifinali all'Estoril. Jannik diventa il quinto miglior italiano di sempre nel ranking, dopo Nicola Pietrangeli (n. 3, ma non conteggiato nell'era Open), Adriano Panatta (4), Matteo Berrettini (6) e Corrado Barazzutti (7).

Nel Principato

Ieri sulla terra del Principato di Monaco, Matteo Berrettini ha debuttato in modo convincente, eliminando in due set (6-4, 6-2) il franco-americano Maxime Cressy (38 del mondo) in meno di un’ora e mezza. Per il romano, numero 22 del mondo, è la prima vittoria a Montecarlo. Adesso si troverà di fronte un cliente molto pericoloso. L'argentino Francisco Cerundolo, numero 33 Atp, ha eliminato il n. 13 del mondo, il britannico Cameron Norrie, al primo turno, con il punteggio di 6-3, 6-4.

Oltre a Sinner (già nei sedicesimi), nel tabellone di singolare ci sono altri tre italiani nei sedicesimi. Luca Nardi, superate le qualificazioni, affronta oggi il monegasco Valentin Vacherot Miomir (350 Atp), in tabellone con una wild card. Lorenzo Musetti, sedicesima testa di serie, trova il serbo Kechmanovic (40 Atp), che ha appena battuto Marco Cecchinato a Estoril. Il primo a giocare, alle 11, sarà però Lorenzo Sonego, atteso dal francese Ugo Humbert, 79 del mondo.

