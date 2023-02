Brave, ma non basta: «Penalizzate su lavoro e stipendio» 

Sempre un passo indietro. Penalizzate sul lavoro e nella retribuzione, in minoranza anche nei dibattiti pubblici, nella politica. Eppure sono brave, più degli uomini in termini di successo negli studi universitari. Hanno merito da vendere. ma restano spesso indietro. «Il problema non è nuovo», premette Ester Cois, docente di Sociologia dell’ambiente e del territorio e prorettrice per l’uguaglianza di genere. «Nonostante la società sia cambiata e stia continuando a cambiare, il mercato del lavoro è ancora ancorato a modelli di welfare incentrati sulla divisione di genere».

«Soffitto di cristallo»

Se una donna deve sempre scontare un gap, sia quando si affaccia nel mondo del lavoro che durante la carriera (il famoso soffitto di cristallo ), non è perché ci sono leggi che le discriminano. Anzi, gli strumenti normativi per impedire ogni forma di discriminazione esistono. Se vogliamo, allora il problema è pure peggiore: nel senso che nella pratica, durante la fase di selezione, per esempio, le donne sono ancora sfavorite. «A meno che non ci sia un reclutamento cieco, dove cioè non si conosce il genere del candidato, è stato dimostrato che nell’accesso al mercato del lavoro si tende a privilegiare, anche non in maniera volontaria, gli uomini rispetto alle donne», spiega la professoressa Cois. Potrebbe suonare quasi come un fatto di sopravvivenza economica da parte delle aziende. Di sicuro, c’è che «in un Paese come l’Italia, dove il tasso di natalità continua a diminuire succede che la nascita del primo figlio fa si che una donna su quattro esca dal mercato del lavoro e non faccia più ritorno», spiega ancora la professoressa.

Il dopo

Una volte entrate, alle donne non bastano titoli di studio, competenze e professionalità più elevate rispetto a quelle degli uomini per fare carriera: anche in questa fase, infatti, «le donne che decidono fare figli subiscono rallentamenti nelle progressioni», dice la sociologa. Come? «Una donna esce dal mercato quando va in maternità e quando ritorna», perché protetta dalle leggi, «scopre che gli altri sono andati più avanti, per esempio perché hanno partecipato a esperienze internazionali». Discriminazione indiretta, quindi. Comunque penalizzante. «C’è dunque l’esigenza di un cambiamento culturale», spiega ancora Ester Cois, «all’università stiamo lavorando tanto per questo», ben inteso che anche l’ateneo è un “pezzo” della società: solo una donna su quattro è docente ordinario. «È così a Cagliari come nel resto delle università del Paese. Noi lavoriamo a un progetto, “smile”, che scava proprio su questi temi e cerca di proporre strumenti che consentano a tutti, uomini e donne, di avere le stesse opportunità». ( ma. mad. )