«brava olbia, hai vinto per il gioco» 

Olbia. Troppo presto per capire se quella con la Puteolana è la gara della svolta. Ma se l’Olbia replicherà nelle prossime uscite la prestazione dell’anticipo con la quinta della classe, la salvezza diretta è possibile.

Al di là dei 3 punti conquistati grazie al 3-1 inflitto a domicilio ai campani, che valgono quota 30 in classifica e il balzo fuori dalla zona retrocessione per la prima volta dall’inizio del campionato di Serie D, dalla partita di sabato emergono spunti che fanno ben sperare sul piano del gioco e dell’attitudine. Zé Maria non manca di sottolinearlo. «Abbiamo vinto per il gioco, perché avevamo giocatori con tantissima qualità in mezzo al campo, e anche per l’atteggiamento di tutta la squadra, che è entrata disposta innanzitutto a giocare a calcio», ha spiegato dopo il triplice fischio: «Nella fase difensiva ci siamo sacrificati tutti tantissimo e già questo per me è una vittoria. Poi è arrivato anche il risultato in una maniera molto bella». Più fluida del solito, e senza subire troppo: all’intervallo l’Olbia era avanti 2-0 con reti di Maspero (sul rigore sbagliato da Ragatzu) e De Grazia, e il 3-0 di Costanzo è arrivato dopo 15’ nella ripresa.

Peccato per la rete subita a 10’ dalla fine, che ha impedito all’esordiente Ascioti, tra i pali al posto dell’infortunato Di Chiara, di regalarsi il clean sheet. «Trovare qualcosa che non mi sia piaciuto è difficile», è netto Zé Maria. «La squadra si è comportata benissimo, non è mai arretrata creando tantissime difficoltà alla Puteolana, che per contro ci ha dato qualche problema solo con le palle lunghe e su angolo, tanto che il loro gol è arrivato così: bravo il nostro portiere, che ha fatto delle parate importanti». Bene anche il tridente spuntato formato da De Grazia, Ragatzu e Costanzo e Biancu a supporto, che l’allenatore commenta così. «Con questo modulo i ragazzi si sono espressi benissimo: non avere un punto di riferimento centrale ha permesso a tutti e sei i giocatori dal centrocampo in su di giocare un po’ più vicini l’un l’altro e arrivare col bel gioco pure alla porta avversaria».

La vittoria di sabato migliora il trend in trasferta dell’Olbia e dà continuità a quella col Trastevere. Non resta che proseguire così, aiutati da un calendario favorevole: cinque delle ultime otto gare si giocheranno al “Nespoli”, a partire dal prossimo doppio turno casalingo con Atletico Lodigiani e Savoia.

