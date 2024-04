brava Dinamo ma ormai è tardi 

Basket Scafati 74

Dinamo Sassari 99

Givova Scafati : Blakes 2 (0/2, 4 r.), Gentile 11 (5/7, 0/1, 1 r.), Mouaha 3 (1/1 da tre), Pinkins 5 (1/3, 1/2, 11 r.), Rossato 13 (5/6, 1/5, 1 r.), Robinson 12 (172, 2/7, 3 r.), Nunge 2 (0/1, 0/2, 5 r.), Pini 2 (0/1), Gamble 4 (2/4, 3 r.), Henry 19 (2/4, 4/7), Cavaliere ne, Sangiovanni ne. All. Boniciolli.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 8 (3/5, 0/2, 2 r.), Pisano ne, Treier, Tyree 20 (1/2, 6/12 da tre, 3 r.), Kruslin 12 (0/1, 4/4, 1 r.), Raspino ne, Gandini, Diop 15 (5/10, 5 r.), Gombauld 12 (4/4, 9 r.), McKinnie 8 (2/5, 1/1, 2 r.), Jefferson 14 (1/2, 4/7, 2 r.), Charalampopoulos 10 (0/1, 3/5, 8 r.). All. Markovic.

Arbitri : Rossi, Borgo e Bartolomeo.

Parziali : 18-23; 35-49; 52-75.

Note . Tiri liberi: Scafati 15/19; Sassari 13/17. Percentuali di tiro: Scafati 25/57 (9/26 da tre, ro 8 rd 23); Sassari 34/60 (18/31 da tre, ro 7 rd 25).

Bella ma in ritardo. Il “colpaccio” sul campo di Scafati (74-99 il tabellone finale) consente alla Dinamo di rialzare la testa dopo la figuraccia contro Varese, ma non cambia il destino nella post season. La squadra di Sassari è ugualmente fuori dai playoff scudetto. Vince infatti Pistoia, quindi anche se Sassari batte Reggio Emilia e raggiunge Tortona viene penalizzata dallo 0-2 coi piemontesi. Né cambia il discorso qualora l'arrivo sia a tre con Napoli, visto che pure coi partenopei è stata doppia sconfitta.

Ancora rimpianti

Peccato davvero, perché l'ultima trasferta del campionato ha confermato che quando la squadra di Markovic gioca con intensità è vincente oltre che piacevole da vedere, anche se va tenuto conto del rilassamento di Scafati dopo la raggiunta salvezza. Per certi versi è sembrata la gara della settimana scorsa, con la Dinamo più energetica e motivata di una Scafati molle in difesa.

Coach Nenad Markovic ha dichiarato a fine partita: «Siamo partiti bene, fin da subito abbiamo avuto un attacco fluido, siamo riusciti a gestire la nostra pallacanestro».

Cenni di cronaca

L'avvio è da centometrista: 10-0 per il banco con Kruslin che segna la prima tripla di serata e supera i 1.000 punti in A. Gombauld si procura i liberi, Jefferson c'è. Il controbreak da 8-0 di Scafati è illusorio, perché la Dinamo difende benino, corre e gioca in transizione tirando molto bene dall'arco, tanto che nel secondo quarto tocca anche il +20 con canestro dalla media di Gombauld, anche se chi fa lo scout lo confonde con Diop.

Non c'è praticamente partita ed è così sino alla sirena. A Jefferson e Kruslin si aggiunge anche Charalampopoulos. Il tiro al bersaglio stordisce i padroni di casa che non reagiscono e nel finale Markovic fa persino entrare il centro Gandini che non metteva piede sul parquet dal 3 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA