Uta (4-4-2) : Angioni, Piro, Casu, Capelli (1’ st. Mameli), Milia, Cossu, Bratzu, Orru, Lardieri, Mancini, Nader. In panchina: Foddis, Fenu, Chessa, Mennella, Pibia, Pinna, Castronuovo, Picciau. Allenatore: Podda.

Cus Cagliari (4-3-3) : Follese, Flores (11’ st. Salaris), Fanni (17’ st. Simoni), Carboni (34’ st. Zucca), Biondi, Prefumo, Tumatis, Puddu, Camba, Baldussi (29’ st. Loddo), Cardia (40 st. Ferru). In panchina: Pilia, Maglione, Schirru, V. Salaris. Allenatore: Lantieri.

Arbitro : Picca di Cagliari.

Reti : pt 13’ Lardieri, 34’ pt e 42’ st Bratzu, 43’ pt Puddu, 45’ pt e 5’ st Camba, 20’ st Milia (r).

Uta. Dopo il 2-2 dell’andata, l’Uta vince il ritorno 4-3 e passa il turno. Lardieri e Bratzu firmano il doppio vantaggio, Puddu e Camba rimettono tutto in pari. Nella ripresa Camba porta avanti il Cus, ma Milia risponde. Bratzu regala la vittoria all’Uta. (fe.co.)

