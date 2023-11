Brasile, prima fila Leclerc 

Interlagos. Tempismo, il solito talento nella guida e un pizzico di fortuna. Max Verstappen ha conquistato così la pole del GP del Brasile, numero 11 della stagione, la 31ª in carriera. Domani al suo fianco (ore 18) partirà la Ferrari di Charles Leclerc, bravo anche lui a cogliere l'attimo, mentre in una inedita seconda fila si sono accomodati Lance Stroll e Fernando Alonso con le Aston Martin. Terza fila la per le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. È stato un repentino peggioramento del tempo a decidere le prime 10 posizioni in griglia, quando una pioggia torrenziale, accompagnata da violente raffiche di vento, si è abbattuta sul circuito di Interlagos, costringendo a tagliare gli ultimi 4 minuti del Q3. Il maltempo, ampiamente previsto, ha investito la fine delle qualifiche in conseguenza del ritardo di 15' con il quale queste erano iniziate, per dare tempo ai commissari di pulire l'asfalto, dopo che nell'unica sessione delle libere - terminate con Leclerc e Carlos Sainz in testa - diversi piloti erano incappati in forature a causa di detriti in pista.

Le Rosse

«Sono contento perché il secondo posto è una bella sorpresa», ha commentato Leclerc. «Farò di tutto per usare questa posizione nel migliore dei modi in gara». Il ferrarista ha anche spiegato che la pioggia aveva reso inguidabili le macchine, uscite tutte con gomme da pioggia. Visibilmente deluso invece Sainz che ha lasciato il box troppo tardi e non riuscito a completare un giro cronometrato prima dello stop anticipato. Lo spagnolo si è così ritrovato in quarta fila, con l'ottavo tempo, accanto alla McLaren di Lando Norris.

Oggi alle 15 le qualifiche shootout e alle 19.30 la Sprint race, tutto su Sky Sport.

