Brandizzo, una mail non letta poteva evitare la strage 

Torino. C'è una e-mail con cui la sospensione dei treni di quattro ore e mezza in quel tratto viene annullata, perché i funzionari Rfi decidono che i convogli devono passare visto che altrove non si può, a causa di altri lavori. Una e-mail letta solo una settimana dopo.

A riportare la ricostruzione è il quotidiano La Repubblica, a proposito della strage di Brandizzo (nel Torinese) in cui il 30 agosto del 2023 cinque operai morirono travolti da un treno. Per questa ragione nacque una contrattazione in diretta per lavorare, per avere uno stop di novanta minuti in quel pezzo di binari nel tratto fra Chivasso e Brandizzo.

«C'erano alternative? Assolutamente sì», il servizio antinfortunistico dell'Asl, «ma fu «una conversazione fra sordi» che ha portato a un'interruzione tecnica insufficiente. Quindi si è iniziato a lavorare prima. Un modus operandi frutto di una pessima programmazione e, di fatto, tollerato, che quella notte ha prodotto cinque morti».

Scrive lo Spresal: «Si sarebbe potuto sopprimere o limitare tali treni, modificarne percorso e/o orari: perché non è avvenuto? Per riunioni non verbalizzate, programmi che vengono modificati dopo pochi giorni e più volte al mese, mancanza di informazioni preventive che giungono quando i programmi sono già stati attivati». A questo quadro desolante, si aggiungono «una serie di errori umani».

RIPRODUZIONE RISERVATA