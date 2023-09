La procura di Ivrea ha sentiti due ex dipendenti della Sigifer, la ditta di Borgovercelli per la quale lavoravano le cinque vittime della tragedia ferroviaria di Brandizzo. Hanno confermato «quello che avevamo già detto, cioè che si lavorava anche senza autorizzazioni». Pare quindi che in certi contesti lavorare senza nullaosta, di notte, magari tra il passaggio di un treno e l’altro, fosse quasi una consuetudine.