Brandisce una motosega contro il rivale 

Una lite dopo un incidentre stradale in via Riu Mortu, a Monserrato, ha rischiato di degenerare quando un pensionato di 83 anni di Quartucciu armato della motosega ha minacciato il rivale, un ragazzo di 22 anni di Quartu. Per fortuna l’anziano non è passato alle vie di fatto ma è stato comunque denunciato per minacce. Poi si è giustificato spiegando che il giovane gli aveva mancato di rispetto.

La denuncia

I carabinieri di Monserrato sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione fatta alla centrale da un altro automobilista preoccupato per la piega che stava prendendo discussione fra il giovane e il pensionato dopo lo scontro tra le loro auto. Nella circostanza i carabinieri sono stati anche avvisati del fatto che l’83enne aveva tirato fuori una motosega ritrovata poi nel bagagliaio dell’auto e messa sotto sequestro.

Sulle responsabilità legate all’incidente e su chi dovrà pagare i danni subiti dalle auto decideranno le assicurazioni. Mentre pensionato, ora finito sotto accusa, dovrà invece spiegare il suo comportamento pericoloso al magistrato al quale i carabinieri di Monserrato hanno inviato la segnalazione.

La lite

L’episodio è accaduto nella trafficatissima via Riu Mortu di Monserrato dove le due auto sono entrate in collisione, pare per una mancata precedenza. I due conducenti non hanno riportato alcuna ferita, qualche leggera contusione e nulla più. Danni invece ai due mezzi. Da lì è partita una discussione fra il pensionato e il giovane, ognuno evidentemente convinto di avere la ragione dalla propria parte.Un testimone, accorgendosi del rischio che la lite degenerasse, ha subito avvisato i carabinieri. Il pensionato aveva infatti preso dal bagagliaio una motosega e la brandiva in aria urlando e inveendo contro il giovane senza comunque accenderla.

L’indagine

I militari, arrivati in pochi minuti sul posto, hanno ricostruito quello che è realmente accaduto sentendo sia il ragazzo che il pensionato che al termine degli accertamenti è stato denunciato a piede libero per minacce. Le indagini vanno avanti anche con la raccolta di alcune testimonianze per ricostruire nei particolari quanto accaduto. Il pensionato potrebbe presto essere convocato dal giudice a cui potrà raccontare la sua versione dei fatti. A tutto il resto penseranno le rispettive agenzie di assicurazioni.

