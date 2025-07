Brandelli di pelle e ossa sul bagnasciuga: scatta l’allarme 

Indagini affidate alla Polizia di Stato (investigazioni scientifiche) sui frammenti, apparentemente di pelle e ossa, individuati ieri mattina nella spiaggia di Bados, a Olbia. Sono stati i bagnanti a segnalare alle forze dell’ordine la presenza dei brandelli sul bagnasciuga. Purtroppo non si può escludere, in attesa degli accertamenti, che si tratti di resti umani. Nella spiaggia di Bados sono arrivati, nel giro di poche decine di minuti, il personale della Guardia costiera e la Polizia scientifica. La Procura della Repubblica di Tempio è stata immediatamente informata sul ritrovamento dei frammenti nella spiaggia olbiese. Soltanto dopo le prime verifiche si potrà stabilire se si tratta di parti del corpo di un essere umano. Per alcuni tagli dei tessuti e segni superficiali viene presa in considerazione l’ipotesi di un corpo, umano o di un animale, tagliato da un’elica. Sono supposizioni che dovranno superare gli accertamenti, il primo sulla origine dei brandelli. Si procede quindi con la ricerca di collegamenti con indagini sulla scomparsa di persone. I casi più recenti sono due. C’è il caso irrisolto, dall’aprile scorso, dei fratelli olbiesi Giuseppe e Lorenzo Deiana, mai rientrati da una battuta di pesca a Capo Figari. Qualche giorno fa sono iniziate le ricerche di un turista romano di 65 anni salito sul traghetto a Civitavecchia e sparito durante la navigazione sulla rotta di Olbia.

