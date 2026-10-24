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25 ottobre 2026 alle 00:30

Branco di cani senza padroni, paura in via Cilea  

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Allarme nella in via Cilea. Circa sette cani hanno formato un piccolo branco, e nonostante siano tutti di piccola taglia, destano parecchia preoccupazione tra i residenti della zona. Il sospetto è che non si tratterebbe di randagi, ma avrebbero un padrone che spesso li lasciati incustoditi e liberi di scappare.

«Non si può quasi uscire di casa», racconta preoccupata Valeria Orrù, residente nella zona. «Io amo gli animali, ma devo stare attenta quando porto fuori il mio cane perché diventano aggressivi».

Altre testimonianze raccontano che il branco entra nelle case. Ma non solo, corre sulla strada, rischiando di essere investito e provocare un incidente. Un fatto non nuovo: lo scorso gennaio infatti erano arrivate molte segnalazioni nei quartieri di Ateneo e Dedalo su altri cani vaganti che creavano pericoli. I residenti hanno segnalato la situazione alla Polizia Locale, e per la mancata custodia di un animale sono previste severe sanzioni.

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