Branco di cani semina il terrore 

Diverse famiglie, circa 30 persone in totale, tutte tenute “in ostaggio” da quello che viene definito un branco di cani killer. Il racconto arriva dalle campagne sansperatine dove i cani da anni, sempre secondo le testimonianze, fanno stragi di animali domestici. Gatti (tanti), ma anche altri cani più piccoli, capre e galline, addirittura anatre.

La denuncia

«Stiamo parlando di circa 8 cani, che però spesso si dividono in gruppi più piccoli», spiega Massimo Loriga, uno dei residenti della zona “Su Mori’ ‘e sinziri”, vicino alla Bia Assemini. L’area, geograficamente parlando, si trova esattamente tra le campagne asseminesi e quelle di Sestu. «Hanno un padrone, nonsono randagi, questo è sicuro, ma girano indisturbati qui da noi in campagna, lasciati soli. Abbiamo chiamato e inviato mail e pec a chiunque, dalla Asl al Comune. Anche i carabinieri ci avevano detto che avremmo dovuto beccare i cani in flagrante. Abbiamo cercato di gestire la cosa passando per le vie ufficiali, ma ora ci metto la faccia anche pubblicamente. La denuncia era l’ultima spiaggia e ora ci siamo arrivati», continua Loriga. «Spero di non dover continuare ad aggiornare la lista delle vittime. I gatti della zona sono morti quasi tutti, compreso il mio storico micio, Rollo. Viviamo in campagna in una zona non trafficata dove si può stare all’aria aperta, e chi può ha degli animali in giardino. Invece molti di noi hanno paura anche per i loro cari. C’è una famiglia che porta la spazzatura fuori in macchina e qualcuno ha paura per sé stesso e i suoi figli. Giustamente aggiungo». Ora il gruppo di residenti si è addirittura rivolto ad un avvocato.

La paura

Un’altra residente della zona, Claudia Giannotti, racconta l’evoluzione di una storia ormai da incubo: «Questa situazione va avanti dal luglio scorso quando questo branco di cani non custoditi a dovere, scavando dei passaggi sotto le recinzioni dei vari proprietari di terreni, sono arrivati fino alla mia proprietà, sbranando il mio gatto domestico. Si vedono spesso ormai e questo mi sta recando ansia e preoccupazione. Avendo cani e gatti domestici sono costretta a tenerli in casa anche quando sono a lavoro. Speriamo che qualcuno ci ascolti prima che succeda qualcosa di irreparabile. Tutti i giorni la mia famiglia ed io viviamo nell’ansia dell'uscire o di rientrare a casa. Che questo branco di cani venga messo in sicurezza».

Simona Corona, un’altra residente, chiude: «Io ho già perso le mie caprette, ma ho paura anche per i miei cani nel mio stesso giardino. Vivo con l’ansia e quando vedo qualcosa muoversi il cuore va a mille. Così non si può andare avanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA