Branco di cani fa strage di pecore in un ovile a Su Campu 

Strage di pecore in un ovile di San Gavino con 150 capi sbranati da cani di grossa taglia e un’indagine aperta dai carabinieri.

Tutto è accaduto ieri alle prime ore del mattino nell’azienda agricola di proprietà di Sebastiano Mulvoni, in località Su Campu: il pastore appena arrivato ha sorpreso cinque cani intenti ad azzannare il gregge. L’uomo ha dato l’allarme e chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuto anche il servizio veterinario dell’area socio sanitaria locale del Medio Campidano, che ha constatato la morte di 120 pecore, mentre altre trenta sono state ferite dal branco. I cani, di cui quattro di grossa taglia, sono risultati privi di microchip e ora le indagini serviranno a capire se si tratti di randagi o se siano di proprietà di qualcuno che non ha ottemperato all’obbligo di registrazione all’anagrafe. La quantificazione del danno è ancora in corso e sulla vicenda Sebastiano Mulvoni preferisce non dire nulla.

Non è la prima volta che nelle campagne del paese si verificano episodi simili: in passato è capitato più volte anche nell’azienda dell’allevatore Salvatore Piras, al confine con il territorio di Villacidro.

