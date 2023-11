Bragaglia e il giallo del primo alfiere dei Giochi Olimpici 

Il Coni non lo riconosce, ma la sua famiglia a Cagliari e gli Azzurri d’Italia non hanno dubbi: Pietro Bragaglia è stato il primo portabandiera italiano ai Giochi Olimpici moderni. Per questo, stamattina alle 11 al cimitero di San Michele, su iniziativa della sezione sarda degli ex azzurri, presieduta dal cestista del leggendario Brill, Sandro Spinetti, si svolgerà una messa alla quale seguirà la deposizione di una corona di fiori dove, dal 29 gennaio 1956, riposa il ginnasta emiliano, che visse nell’Isola l’ultima parte della propria vita.

La data sbagliata

Secondo la famiglia Bragaglia, quella generata in Sardegna dal matrimonio tra il figlio di Pietro, Alcide, e Maria Achenza (che ebbero quattro figli, uno dei quali ancora vivo), la partecipazione ai Giochi di Londra 1908 è certa. A loro non sono giunti soltanto i racconti, ma anche la carta di atleta partecipante alla IV Olimpiade moderna e l’invito a un banchetto ufficiale. Il fatto è che il Pietro Bragaglia di cui si parla non partecipò alle gare ma fu aggregato alla squadra della Ginnastica Ferrara, che gareggiò in rappresentanza dell’Italia. Bragaglia non gareggiò ma si limitò a portare la bandiera nella sfilata dei circa 2.000 atleti che, come racconta The Times sulle proprie colonne, sfilarono alle 3 pomeridiane del 13 luglio 1908 al White City Stadium di Londra al cospetto di sua maestà Edoardo VII, il quale dichiarò aperti i Giochi. Ma nei racconti si è tramandato che quell’alfiere avesse 18 anni e fosse stato aggregato alle squadra. Bragaglia al tempo ne aveva invece 29, essendo nato nel novembre 1878, e aveva già avuto un figlio. Da qui il dubbio.

Il Comitato Olimpico

Come 18enne, per esempio, lo accredita il giornalista Federico Pasquali nel volume: “Gli alfieri azzurri, storia dei portabandiera ai Giochi olimpici estivi”, uscito nel 2020. Il Coni, interpellato dagli Azzurri d’Italia, ammette invece di rifarsi a ciò che dice il Cio, che riconosce in quella di Stoccolma 1912 la prima cerimonia inaugurale con sfilata degli atleti e portabandiera (per l’Italia Alberto Braglia, ginnasta oro a Londra al quale fu intitolato la stadio di Modena). Ma non solo è provata la sfilata di Londra, bensì pure quella di due anni prima, ad Atene 1906 (nella quale il ginnasta Manlio Pastorini portò il tricolore), in apertura dei “Giochi Intermedi”, organizzati in Grecia nel decennale delle prime olimpiadi moderne e non riconosciuti dal Cio (come le Olimpiadi Popolari di Barcellona 1936).

Le ipotesi

Nella nostra memoria, il “fattaccio” di quella memorabile Olimpiade rimane l’arrivo del maratoneta di Carpi, Dorando Pietri, sostenuto (tra gli altri) nei metri finali dallo scrittore Arthur Conan Doyle e per questo squalificato. Adesso però c’è questo nuovo “giallo” che tale non è per la famiglia del portabandiera: «Noi abbiamo sempre saputo che era stato lui», conferma Francesca Bragaglia, pronipote di Pietro, «dai racconti di mio padre Mario e di mio zio Romualdo. I documenti che abbiamo per noi bastano». Resta il mistero della data (Bragaglia di 18 anni o Bragaglia di 29? Ma è poi possibile che ci fosse un omonimo?), che può essere ricondotto a un errore e che indagini più approfondite forse chiariranno. Ma è più che verosimile pensare che, dietro quella lapide al cimitero di San Michele, ci sia davvero il ginnasta al quale toccò in sorte l’onore più grande in una spedizione olimpica. Allora fu una scelta forse fatta a cuor leggero. Oggi non è più così.

