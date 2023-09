“Braci by Barù Beach Edition” Lo chef più amato della tv  da oggi alle 15 è su Videolina  

Sulla strada di casa, direzione Milano, Barù sente già la mancanza della Sardegna, che ha appena lasciato e che l’ha ospitato, da luglio fino a ieri, all’Abi d’Oru Hotel di Porto Rotondo. È qui che il celebre gastronomo maremmano e cosmopolita, esperto di vini, food influencer e personaggio televisivo, all’anagrafe Gherardo Fedrigo Gaetani Dell'Aquila D'Aragona, è stato protagonista, dalla sua postazione barbecue, con “Braci by Barù Beach Edition”, il pop up estivo della formula già sperimentata a Milano.

Le sei puntate

Ed è qui, nel resort che si affaccia sullo splendido Golfo di Marinella, che Barù, classe 1981, noto al grande pubblico anche per le partecipazioni ad alcuni degli show più seguiti della tv italiana, su tutti “Pechino Express”, “Cuochi e fiamme” e “Grande Fratello Vip”, ha registrato l’omonimo programma che andrà in onda su Videolina in sei puntate, il mercoledì e il venerdì alle 15. A partire da oggi. Ospiti del primo appuntamento, in cui Barù realizzerà una ricetta da solo e una seconda a quattro mani, i sardi Luigi Pomata, considerato da molti il re del tonno rosso, e Pierluigi Putzu, con la passione per i crostacei, ma anche Roberto Okabe, brasiliano di nascita, giapponese di origine e dedito alla cucina fusion. «Okabe, che dà un tocco di internazionalità al programma, ha, peraltro, un locale a Porto Cervo: non potevamo che esordire nel segno della Sardegna», interviene Barù. «Mi accomuna a loro il cibo, che, trattandosi di un programma culinario, va da sé, la grande ricerca e la cucina semplice, basata su una buona materia prima». E la passione per l’Isola. «Quest’anno, poi, ho visitato l’entroterra, dove non ero mai stato, e sono rimasto colpitissimo: mi ero portato dietro la moto per andare in giro, ma non pensavo di poter fare un viaggio del genere attraverso una terra che, più che bellissima, definirei mistica», spiega.

L’estate perfetta

«Ho trascorso un’estate perfetta, a cominciare dall’esperienza all’Abi d’Oru, dove sono stato benissimo, ho lavorato il giusto e il pop up è andato bene: nessuno si è lamentato, e quando nessuno si lamenta è già una gran cosa. Sono totalmente innamorato di questa terra, che rimarrà parte di me per sempre», prosegue Barù. Che, strada facendo, non ha potuto prendere nota dei prodotti dell’Isola. «Ho mangiato dei prosciutti di una bontà unica, ho avuto modo di apprezzare le vostre capre e le vostre pecore, e a fine mese tornerò in Sardegna perché sto lavorando a un libro sulle realtà agropastorali dell’Italia. Rivisitare qualche piatto sardo? Posto che non è il mio, lasciamoli così come sono i piatti sardi: semplicemente perfetti».

Il primo appuntamento

E allora, con gli ospiti sardi di cosa si parlerà nella puntata di oggi di “Braci By Barù Beach Edition”? «Con Pomata dei suoi tonni, Okabe ci farà vedere come si cucina il kobe, la carne giapponese, e con Putzu parleremo di cucina di terra e di mare: preparerà le quaglie, se non sbaglio». Ma non solo. «Perché il programma, alla fine, è un programma di intrattenimento: certo, c’è la ricetta che puoi replicare a casa, ma anche i personaggi, le loro storie, il confrontarsi e dialogare con gli ospiti in maniera carina, simpatica, divertente».

«Io, curatore del gusto»

E segreti da rubare ai fornelli. «Hai sempre da imparare quando vedi qualcuno che cucina, a maggior ragione nel mio caso: più che uno chef, io sono un curatore del gusto», ammette in conclusione, con grande umiltà, il food influencer toscano. Dopo aver deliziato gli ospiti in carne e ossa del suo “Braci By Barù Beach Edition” di Marinella, Barù è dunque pronto a intrattenerli in tv su Videolina. Postazione d’elezione confermata il barbecue, davanti al quale si esibirà in versione cooking show e attorno al quale incontrerà personaggi più o meno popolari che condividono con lui la stessa passione e che porteranno in puntata la propria esperienza e tecnica di lavorazione dell’ingrediente e della relativa cottura. Un viaggio straordinario tra piatti di grande tradizione gastronomica e innovazione culinaria in uno degli scenari più belli al mondo: la Sardegna.

