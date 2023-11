Bracconiere sorpreso nel parco 

È stato sorpreso dai ranger della stazione forestale di Pula mentre posizionava lacci d’acciaio per la cattura di cervi e cinghiali. Giovanni Pinna, 73 anni, allevatore di Sarroch, è stato denunciato per bracconaggio con l’aggravante di aver organizzato questa attività illecita all’interno del parco naturale regionale del Gutturu Mannu.

Il blitz dei ranger è avvenuto l’altra sera nella zona di Is Canargius, in territorio di Sarroch. Secondo la ricostruzione degli agenti della Forestale, Giovanni Pinna per invitare la selvaggina ad indirizzarsi, era intento a posizionare la cosiddetta pappadroxia, un misto di mandorle e altri frutti di cui cinghiali e cervi sono particolarmente ghiotti.

Viste le circostanza e la flagranza di reato, i ranger hanno denunciato l’allevatore per bracconaggio in area parco e con strumenti non consentiti e hanno sequestrato i lacci d’acciaio in suo possesso. (red. pro.)

